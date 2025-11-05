Какие города в Свердловской области будут проводить выборы в 2026 году по новому закону

В 2026 году по новому закону будут избираться несколько муниципалитетов Фото: Илья Московец © URA.RU

В 2026 году в Свердловской области начнет применяться новый порядок избрания глав муниципалитетов, который значительно усиливает роль губернатора в отборе кандидатов. Изменения, утвержденные областным законодательным собранием в октябре 2025 года, затронут большинство муниципальных образований региона и будут реализовываться в рамках общефедерального Единого дня голосования. Подробности о том, какие муниципалитеты и в каком порядке будут проводить выборы в 2026 году — в материале URA.RU.

Суть нового закона о выборах глав муниципалитетов

Новый порядок кардинально меняет систему формирования местной власти, упраздняя прежние конкурсные комиссии. Согласно новым правилам, кандидатов на должность главы муниципального образования будет предлагать губернатору специально созданная комиссия по рассмотрению претендентов. Рекомендовать кандидатов этой комиссии имеют право только политические партии, представленные в Государственной Думе или свердловском заксобрании, Совет муниципальных образований, Общественная палата региона и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. После рассмотрения поступивших предложений губернатор представляет в местную думу не менее двух кандидатов, из числа которых депутаты тайным голосованием избирают главу.

Новый порядок и Единый день голосования

Процедура избрания глав по новой схеме будет интегрирована в общий избирательный календарь страны. Основные выборы, включая выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания Свердловской области, пройдут в Единый день голосования 20 сентября 2026 года. Именно в этот период, как ожидается, представительные органы муниципалитетов проведут заседания, на которых изберут глав из кандидатов, предложенных губернатором.

Продолжение после рекламы

Почему часть муниципалитетов сохранит старый порядок

Несмотря на масштабность изменений, новый порядок избрания глав будет применяться не во всех муниципалитетах Свердловской области. Региональный закон предусматривает прежний порядок для территорий со специальным статусом. Так, старые правила формирования местной власти сохранятся в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) — Новоуральске, Лесном, Свободном и Уральском. Кроме того, изменения не коснутся пяти городских и шестнадцати сельских поселений, где действующий регламент остается неизменным.





Не все города области попадают под новый закон Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Муниципалитеты для выборов по новому порядку в 2026 году

Власти региона планируют применять новый порядок поэтапно. Новый механизм будет применяться по мере истечения полномочий действующих глав, что и обуславливает такой поэтапный переход. Корреспонденты URA.RU проанализировали, у глав каких муниципалитетов истекает срок полномочий до 2026 года:

Артемовский городской округ

Ачитский городской округ

Артинский городской округ

Байкаловский муниципальный район

Городской округ Верхнее Дуброво

Городской округ Красноуфимск

Ивдельский городской округ

Муниципальное образование город Каменск-Уральский

Муниципальный округ Махнёвское муниципальное образование

Муниципальное образование «город Екатеринбург»

Режевской городской округ

Тавдинский городской округ

Шалинский городской округ

После сентября 2026 года срок полномочий также истекает у следующих муниципальных образований:

Городской округ Верх-Нейвинский

Городской округ Алапаевск

Слободо-Туринский муниципальный район

Городской округ Заречный