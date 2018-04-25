Названа причина золотого дождя над аэропортом в Якутии

Следователи назвали причину, по которой из самолета в Якутске выпало несколько тонн золота. По результатам проверки выяснилось, что драгоценный металл был плохо закреплен, что и привело к аварии.
«Причиной авиационного инцидента явилось нарушение правил швартовки и крепления груза с последующим его смещением, повреждением левой створки грузового люка», — приводит RT сообщение пресс-службы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.
По результатам проверки принято решение в отказе от возбуждения уголовного дела из-за отсутствия состава преступления в действиях экипажа. От владельца груза ведомство потребовало наказать виновных, уточняет телеканал 360.
Инцидент произошел 15 марта на борту грузового Ан-12 авиакомпании «Нимбус», напоминают «Дни.ру». Воздушным потоком сорвало створку люка, после чего на площадку высыпалось около 3,5 тонн брусков золота и платины. Всего в самолете было десять тонн драгоценных металлов.