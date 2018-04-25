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25 апреля 2018
19:32  25 апреля 2018 0

Названа причина золотого дождя над аэропортом в Якутии

Юбилейный пресс-тур на производство
Металл был плохо закрепленФото: Анна Майорова © URA.RU

Следователи назвали причину, по которой из самолета в Якутске выпало несколько тонн золота. По результатам проверки выяснилось, что драгоценный металл был плохо закреплен, что и привело к аварии.

«Причиной авиационного инцидента явилось нарушение правил швартовки и крепления груза с последующим его смещением, повреждением левой створки грузового люка», — приводит RT сообщение пресс-службы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

По результатам проверки принято решение в отказе от возбуждения уголовного дела из-за отсутствия состава преступления в действиях экипажа. От владельца груза ведомство потребовало наказать виновных, уточняет телеканал 360.

Инцидент произошел 15 марта на борту грузового Ан-12 авиакомпании «Нимбус», напоминают «Дни.ру». Воздушным потоком сорвало створку люка, после чего на площадку высыпалось около 3,5 тонн брусков золота и платины. Всего в самолете было десять тонн драгоценных металлов.

Семен Гринберг
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