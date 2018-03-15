13:37 15 марта 2018 0

В каждом слитке было по 20 килограммов золота Фото: из соцсетей

Над аэропортом Якутска прошел золотой дождь — с неба падали слитки по 20 килограммов каждый. По результатам предварительной проверки выяснилось, что груз был плохо закреплен на борту перевозившего его самолета.

Как рассказывают очевидцы, самолет АН-12 летел рейсом Рудник «Купол» — Красноярск с дозаправкой в Якутске. На борту находилось 9 тонн золота. При взлете, после дозаправки, у него оторвало часть рампы и драгоценный металл начал высыпаться, сообщает Nation News. Обошлось без жертв — слитки упали на взлетно-посадочную полосу и поле вокруг нее. После инцидента было собрано 172 слитка, рассыпавшийся груз был вывезен под охраной на склад. Был ли найден весь упавший драгоценный металл, не уточняется.