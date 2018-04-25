Мост сдадут за полгода до назначенного срока
Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал снимок Крымского моста с околоземной орбиты. «Я продолжаю наблюдать за стройкой из космоса», — сообщил он в соцсети.
«Кстати, она идет с опережением графика — уже в мае откроют дорогу для легковых машин и автобусов. Как раз к началу курортного сезона», — сообщил уроженец Севастополя на своей странице в Instagram.
Минтранс заявил, что грузовые автомобили пойдут по мосту в октябре 2018 года, пишет RNS. В ведомстве отметили, что объект сдается на полгода раньше назначенного срока.