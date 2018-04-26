Прокуратура требует закрыть популярные среди курганцев торговые центры

11:12 26 апреля 2018 0

Ткачев рассказал, какую опасность представляют торговые центры для курганцев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокуратура Курганской области требует закрыть 12 зауральских торгово-развлекательных комплексов и дворец культуры, в которых были выявлены серьезные нарушения правил противопожарной безопасности. Об этом заявил руководитель надзорного ведомства Игорь Ткачев, подводя итоги массовых проверок, проводившихся в апреле органами прокуратуры и МЧС.

Во многих торговых центрах, по словам прокурора, отсутствовали или не работали автоматические системы оповещения и пожаротушения. В некоторых из них не проводились инструктажи с персоналом и не функционировали эвакуационные выходы. Всего было выявлено более 300 подобных нарушений, возбуждено 55 административных дел. В суд направлены исковые заявления о приостановлении деятельности Дворца культуры машиностроителей, десяти торговых центров в столице области, а также двух ТЦ в городе Катайске.

Один из объектов, который может быть закрыт до устранения всех недостатков — торгово-развлекательный центр «Рио». Как сообщил Ткачев, здесь не работали системы дымоудаления и оповещения людей при эвакуации. Автоматической пожарной сигнализацией не были защищены детская игровая комната и пекарня. Доступ к пожарному крану и огнетушителю был ограничен торговым павильоном, а пожарные выходы — заблокированы. В коридорах эвакуации хранились горючие материалы.

В других крупных торговых центрах, в том числе в «Пушкинском», «Гипер Сити» и «Стрекозе», также были выявлены серьезные нарушения. Катайский торговый дом «Удача» вообще оказался не защищен автоматическими установками, в нем отсутствовали системы оповещения людей и управления эвакуацией при пожаре. В отношении его собственника могут возбудить уголовное дело. Ткачев отметил, что большинство владельцев торговых центров уже приступили к устранению нарушений. Придется ли им приостанавливать свою деятельность до этого, решать суду.

По словам прокурора, много нарушений было выявлено и в зданиях сельских клубов, некоторые из которых были построены еще в середине прошлого века. Из-за сложной финансовой ситуации в сельсоветах их могут не устранить. «Остается только одна мера — или их закрывать, или строить новые досуговые центры на селе. Но пока мы считаем, что эти сельские клубы должны быть закрыты до устранения нарушений», — заявил Ткачев. «Жизнь людей важнее их досуга», — подчеркнул он.