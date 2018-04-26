«Мисс Россия-2018» хочет поехать в Сирию и Донбасс

Девушка поддержала блокировку Telegram
Победительница конкурса «Мисс Россия-2018» 18-летняя Юлия Полячихина заявила, что готова отправиться в Сирию и Донбасс. Она также поддержала «деградацию» мессенджера Telegram.
Уроженка Чувашской республики в эфире радио «Говорит Москва» рассказала, что не отказалась бы поехать в Сирию или Донбасс с миротворческой миссией. «Я готова поехать в Сирию и Донбасс. Мне кажется, меня все равно не повезут в те точки, где происходит пик войны», — сказала девушка.
Она также ответила на вопрос о своем отношении к действиям Роскомнадзора по «деградации» мессенджера Telegram. «Смотря какая причина. Скорее всего, стоит закрыть, если там производят какие-то террористические операции», — пояснила свою позицию Полячихина.