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26 апреля 2018
23:47  26 апреля 2018 0

Дуров усомнился в компромиссе между Telegram и властями. «Для координации теракта в большей степени использовался WhatsApp»

Мессенджеры: Telegram, ICQ. Екатеринбург , смартфон, соцсети, facebook, фейсбук, сеть, whatsapp, telegram, мессенджеры, мобильные приложения, телеграм, приложения для телефона, аська, icq, slack
При подготовке терактов в большей степени использовался WhatsApp, заявил Павел ДуровФото: Анна Майорова © URA.RU
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Компромисс между Telegram и российскими властями в вопросе передачи ключей для расшифровки сообщений пользователей вряд ли возможен, поскольку мессенджеры попросту не имеют такой возможности. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал создатель Telegram Павел Дуров.

«Многие спрашивают, возможен ли был некий компромисс. Думаю, что едва ли. Ключи для расшифровки переписки всех своих пользователей ни Telegram, ни другие мессенджеры не могли бы выдать при всем желании. Это обусловлено техническими особенностями шифрования в 2018 году», — написал Дуров.

По его словам, даже если бы ФСБ попросила открыть доступ к перепискам 6 террористов, которые участвовали в теракте в Петербурге, Telegram не смог бы помочь силовикам, поскольку часть интересующих спецслужбы мобильных номеров не имели аккаунта в мессенджере. Другая часть была автоматически удалена в 2017 году из-за отсутствия активности.

В заключении Павел Дуров привел данные портала Republic, согласно которым для координации теракта по большей части использовался WhatsApp.

Роскомнадзор приступил к блокировке IP-адресов, на которых работает Telegram, 16 апреля. Такие действия стали следствием отказа Павла Дурова предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера.

Сергей Демин
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