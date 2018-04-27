04:52 27 апреля 2018 0

Михаил Прохоров намерен обратиться в суд с иском о клевете Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Фонд борьбы с коррупцией обвинил бизнесмена Михаила Прохорова в многомиллиардной взятке вице-премьеру Алексею Хлопонину, которая якобы была дана под предлогом покупки виллы в Италии, ранее принадлежащей семье чиновника.

Размер сделки составил 35,5 млн евро [2,3 млрд рублей по курсу на апрель 2017 года]. Заподозрить, что покупка недвижимости бизнесменом якобы является взяткой вице-премьеру, сотрудников ФБК заставила сама стоимость виллы, сообщил телеканал «Дождь».

По их словам, самый дорогой объект недвижимости в Форте дей Марми в Тоскане (Италия) стоит 10 млн евро, а цена похожих домов на тот, что приобрел Прохоров, якобы не превышает 5 млн евро. Еще одним аргументом в пользу взятки в ФБК назвали то, что Алексей Хлопонин курирует недропользование, а бизнес-интересы Прохорова связаны с этой сферой.

Представитель группы «ОНЭКСИМ», которую контролирует бизнесмен, заявил РБК, что Михаил Прохоров намерен обратиться в суд с иском о клевете, отметив, что сделка была «абсолютно прозрачной».

Ранее стало известно, что Хлопонин стал самым богатым членом правительства, заработав рекордные 2,9 млрд рублей за счет продажи виллы Прохорову.