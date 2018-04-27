05:48 27 апреля 2018 0

IP-адреса всех социальных сетей попали в список запрещенных сайтов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса «Яндекса», всех работающих в рунете социальных сетей — «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, а также ресурс советника президента России Германа Клименко — LiveInternet. По мнению IT-специалистов, днем 27 апреля россиянам стоит ожидать сбоев в работе перечисленных ресурсов.

Информация о внесении адресов в «черный список», в частности, сообщил Telegram-канал RKNShowtime, который отслеживает расширение перечня заблокированных сайтов. На этот раз, как пишет «Коммерсант», в этот список попали по одному IP-адресу «ВКонтакте» и «Одноклассники», по пять адресов «Яндекса» и Facebook, а также три адреса Twitter. Кроме того, в перечне 14 адресов Amazon, 29 адресов Microsoft и 33 адреса Google.

Telegram-канал IT Безопасность, в свою очередь, сообщил, что перечень запрещенных ресурсов также пополнили адреса интернет-портала LiveInternet, Yahoo и десятка других компаний.

В пресс-службе «ВКонтакте» изданию заявили, что постоянно следят за работоспособностью своих ресурсов. Представители других онлайн-площадок пока не прокомментировали произошедшее.

16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке IP-адресов, на которых работает Telegram. Это стало ответом на отказ Павла Дурова предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера.