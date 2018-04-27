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27 апреля 2018
13:37  27 апреля 2018 5

Россияне считают Петросяна и Винокура смешнее Воли и Харламова

Резиденты Comedy Club могут рассмешить только молодежьФото: Павел Воля, Instagram

Самыми популярными юмористами среди россиян стали Евгений Петросян, Владимир Винокур и ушедший из жизни в прошлом году Михаил Задорнов. Это подтвердили результаты опроса ВЦИОМ.

Тройку лидеров среди отечественных комиков, по данным ВЦИОМ, составили Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (19%) и Владимир Винокур (11%). Жители Москвы остаются верны «классикам жанра» и продолжают смеяться над шутками двух Михаилов: Задорного (18%) и Жванецкого (16%). А вот бывшие кавээнщики, ныне резиденты Comedy Club, Павел Воля и Гарик Харламов, смогли рассмешить только молодых россиян и набрать 19% и 10% голосов. Люди пенсионного возраста отдают безоговорочное первое место Евгению Петросяну (32%) и чаще всего перед экранами телевизоров смеются именно над его шутками.

Аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев замечает, что «россияне предпочитают шутки тех юмористов, кто совпадает с ними по возрасту: более пожилые слушают Петросяна и Винокура, а молодежь ориентируется на Волю и Харламова». Однако, связано ли это с темами для шуток или с общими взглядами на мир, по мнению Леконцева, проанализировать трудно.

Опрос проводился 26 марта и 5 апреля 2018 года с помощью телефонного интервью. Всего было опрошено 2 тысячи респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

Екатерина Кудрявцева
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