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27 апреля 2018
26 апреля 2018
25 апреля 2018
14:41  27 апреля 2018 0

Офицеров Минобороны оштрафовали за взятку от экс-директора завода по производству БМП

Клипарт , взятка, зарплата, купюры, конверт
По данным следствия, офицеры получили взятку в размере 80 тысяч рублейФото: Алексей Гущин © URA.RU

Окружной военный суд оштрафовал начальника военного представительства Минобороны Евгения Сутормина за получение взятки от экс-директора «Курганского машиностроительного завода» на 680 тысяч рублей. Эту информацию «URA.RU» сообщили источники, близкие к правоохранительным органам.

Ранее такое же наказание получил заместитель Сутормина Михаил Шамбатуев. Уголовное дело бывшего исполнительного директора КМЗ Александра Клюжева, который обвиняется в даче взятки офицерам, сейчас находится на рассмотрении Курганского городского суда. Слушание отложено на 23 мая.

По версии следствия, в январе 2016 года бывший исполнительный директор КМЗ Александр Клюжев передал 80 тысяч рублей начальнику военного представительства Минобороны Евгению Сутормину и его заместителю Михаилу Шамбатуеву, чтобы те подписали бумаги о приемке военной техники, которая на деле еще не была готова. Машины по документам уже «стояли на отгрузке», а реально их собрали только через два месяца. Фальшивый отчет для Минобороны нужен был руководству КМЗ, чтобы избежать штрафных санкций за нарушение сроков контракта.

Анна Бояркина
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