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22 марта 2018
21 марта 2018
Главные новости Курганской области
18:06  22 марта 2018 0

Руководитель курганского завода зятя Михалкова попался на коррупции

ОАО Курганмашзавод БМД-4 для десантных войск. Курган, военная техника, бмд, кмз
БМП были готовы к сроку лишь на бумагеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уральский окружной военный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело руководителей курганского военного представительства Министерства обороны РФ, которые получили взятку за подделку документов о приемке госзаказа. Подробности дела сообщает пресс-служба управления ФСБ по Курганской области.

Дело возбуждено в отношении бывшего исполнительного директора ОАО «Курганский машиностроительный завод» (КМЗ) Александра Клюжева, начальника 3949 военного представительства министерства обороны РФ подполковника Евгения Сутормина и его заместителя подполковника Михаила Шамбатуева. Их подозревают во взяточничестве.

По версии следствия, в январе 2016 года Сутормин и Шамбатуев получили от Клюжева 80 тысяч рублей за изготовление документов, согласно которым военное представительство якобы проверило и одобрило качество изготовления партии БМП-3 в рамках исполнения государственного контракта. В действительности же машины, которые по документам уже «стояли на отгрузке», собрали только через два месяца. Липовый отчет был необходим, чтобы исключить претензии и штрафные санкции за нарушение сроков контракта.

КМЗ, напомним, проходит процедуру передачи от концерна «Тракторные заводы» под управление госкорпорации «Ростех». В Ростехе была создана управляющая компания АО «РТ-Курганмашзавод», которую возглавил Евгений Фомичев. Временным генеральным директором КМЗ пока остается зять режиссера Никиты Михалкова Альберт Баков.

Татьяна Жаткина
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