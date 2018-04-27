15:15 27 апреля 2018 2

Илья Назаренко оказался в сложной ситуации Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Избранный в феврале 2018 года президентом Торгово-промышленной палаты Курганской области Илья Назаренко уволен с поста вице-президента палаты за прогул. Эту информацию «URA.RU» подтвердил сам Назаренко, который сейчас находится в Москве, в руководстве ТПП России.

Подтвердил увольнение Назаренко и вице-президент ТПП Курганской области Ирина Пашкова, которая настаивает, что действующим председателем палаты остается Евгений Сочнев. «Назаренко не вступил в должность президента палаты в связи с признанием недействительными всех решений высшего органа управления. В том числе — досрочного прекращения полномочий Сочнева и избрания Назаренко. Сочнев является председателем в соответствии с решением собрания от 8 апреля 2016 года со сроком полномочий до 8 апреля 2021 года», — заявила Пашкова. Она уточнила, что прогул Назаренко совершил 18 апреля, а уволен он с 25 апреля решением действующего президента Сочнева.

Назаренко, в свою очередь, отмечает, что в день прогула в качества президента торгово-промышленной палаты Курганской области проводил встречу с чешской делегацией. Ранее Назаренко заявлял, что действия Сочнева и Пашковой проверяет полиция. В частности, он утверждал, что принадлежащий палате автомобиль Toyota Land Cruiser Prada был продан по заниженной цене, а также обещал обнародовать другие нарушения в работе руководства ТПП.