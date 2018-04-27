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27 апреля 2018
15:12  27 апреля 2018 3

США составили список своих друзей и врагов в ООН

День независимости США в Хаятте. Екатеринбург, сша, американский флаг
Штаты записали во «врагов» страны, чье мнение не совпадает с Белым домомФото: Александр Мамаев © URA.RU

Десять стран, чье мнение в 2017 году не совпадало с Вашингтоном, пополнили список врагов США. Об этом говорится в аналитическом докладе Госдепартамента США с анализом результатов голосования стран — участниц Генассамблеи — за 2017 год.

В список «врагов» американского народа попали Сирия, Иран, Венесуэла, Северная Корея, Куба, Зимбабве, Бурунди, Туркмения, Боливия и Южная Африка. Тогда как Израиль, Микронезия, Канада, Маршалловы острова, Австралия, Соединенное Королевство, Франция, Палау, Чешская Республика и Украина, напротив, в прошлом году чаще других соглашались с позицией Вашингтона, сообщает «Утро.ру».

В постпредстве США отметили, что при рассмотрении 93 резолюций в 2017 году «только в 31% случаев другие страны голосовали вместе с Соединенными Штатами». «Американский народ оплачивает 22% бюджета ООН — больше, чем три других крупнейших донора, вместе взятых», — заявила постпред США при ООН Никки Хейли, комментируя доклад.

Екатерина Кудрявцева
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