Владелец «Вконтакте» и «Одноклассников» объявил о запуске прокси-серверов для обхода блокировок

00:17 28 апреля 2018 0

Российская корпорация запустила сервисы для обхода блокировок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Mail.ru Group, которая владеет российскими социальными сетями «Одноклассники», «ВКонтакте», «Мой мир», запустила свои прокси-сервисы, чтобы обойти возможные проблемы с блокировками. Об этом говорится в заявлении компании на официальной странице в «ВКонтакте».

«Для стабильного доступа к вашим любимым сервисам запилили прокси. Пользуйтесь!», — цитирует Life сообщение Mail.Ru Group. Примечательно, что все три сервера, которые предложила корпорация, находятся в Амстердаме.

Ранее Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», «Одноклассников», Facebook, Twitter, а также ресурс советника президента РФ Германа Клименко — LiveInternet. В надзорном ведомстве объяснили произошедшее технологическими особенностями работы систем. Сейчас ресурсы свободны от блокировки.