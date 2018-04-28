Американское издание назвало Россию насекомым и «страной второго сорта»

09:37 28 апреля 2018 0

На карте мира Россия явно не выглядит насекомым Фото: Wikimedia Commons

Обозреватель американского агентства Bloomberg Эли Лейк (Eli Lake) назвал Россию насекомым и призвал Запад относиться к ней, как к стране второго сорта. По его мнению, русские стремятся уничтожить международный порядок, и в качестве примера привел ситуацию в Сирии.

Мировое сообщество, по словам Лейка, должно внимательно следить за деятельностью РФ в международных организациях, чтобы оградить их от российского влияния и подрыва институтов. Автор статьи заявил, что Москва «подобно термиту прогрызает» международные организации, приведя в пример ситуацию в Сирии, пишет агентство Nation News. «Вы видите это в Совбезе ООН, когда российское вето оградило сирийского диктатора от последствий применения химического оружия», — пишет обозреватель.

Лейк также убежден, что Запад должен «гнать Россию» из комиссий, рабочих групп и комитетов, связанных с обеспечением соблюдения международного права. А в случае, когда это невозможно, он призывает внимательно следить за влиянием России. «Короче говоря, относитесь к России как к члену международного сообщества второго сорта», — подчеркнул аналитик. Он добавил, что это не всегда поможет сдержать «российскую агрессию», но «начнет спасать международный порядок, который русские стремятся уничтожить».

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии. Коалиция пояснила такое решение действиями сирийского лидера Башара Асада, которого обвинили в применении химического оружия против мирного населения. Запад планирует обойти право вето РФ в Совбезе ООН, использовав резолюцию ГА ООН «Единство в пользу мира», которую приняли в 1950 году. Она позволит передать вопрос на голосование Генассамблее в случае согласия 9 из 15 членов Совбеза, сообщало «URA.RU».