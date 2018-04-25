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25 апреля 2018
24 апреля 2018
Главные новости Москвы
00:19  25 апреля 2018 0

Западные страны нашли способ обойти вето России в Совбезе ООН

Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет по экономическим и социальным вопросам
Западные страны планируют обойти вето РФ в ООН в расследовании химатаки в СирииФото: White House/Wikipedia
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Западные страны намерены ускорить процесс в ООН по Сирии, передав вопрос о предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума Генассамблее. Об этом пишет британское издание The Guardian.

По данным газеты, среди западных стран-членов ООН опасения вызывает отсутствие механизма по определению ответственных за предполагаемое использование химического оружия в арабской республике. В связи с этим, Запад планирует обойти право вето РФ в Совбезе ООН при рассмотрении вопроса о вероятном применении химоружия в Сирии, использовав резолюцию ГА ООН «Единство в пользу мира», которую приняли в 1950 году. Она позволит передать вопрос на голосование Генассамблее в случае согласия 9 из 15 членов Совбеза, пишет «Утро.ру».

Напомним, 14 апреля, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирийской территории. Коалиция пояснила такое решение об атаке действиями сирийского лидера Башара Асада, которого обвинили в применении химического оружия против мирного населения. Страны Запада выпустили 103 ракеты, 71 из которых была перехвачена сирийскими ПВО.

Александр Черноскутов
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