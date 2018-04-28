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28 апреля 2018
Главные новости Москвы
12:37  28 апреля 2018 0

Лучшему украинскому борцу запретили въезд в Россию

Об отмене поездки спортсмены узнали за неделю до турнира@zhanbeleniuk, Instagram

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро не приедет на чемпионат Европы по спортивной борьбе, который пройдет в России. В марте глава украинского спортивного ведомства Игорь Жданов подписал указ о запрете на участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории России.

Несмотря на это, Ассоциация спортивной борьбы Украины заявляла, что сборная примет участие в грядущем чемпионате. Однако за неделю до начала турнира спортсмены узнали, что все-таки не поедут на соревнования в Россию. Как сообщает RT со ссылкой на Instagram Беленюка, он «до последнего боролся за право» попасть на соревнования. Борец написал, что «мы приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме». Детальные подробности запрета спортсмен не уточнил.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет в Каспийске с 26 апреля по 6 мая. Будут разыграны медали в трех видах: греко-римской, вольной и женской борьбе.

Екатерина Кудрявцева
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