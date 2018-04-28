{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:36  28 апреля 2018 1

Создатель «Фабрики звезд» запустил телеканал, который уведет аудиторию у YouTube. Приехали Дружко и Макс +100500

Открытие телеканала
Блогеры получили свою кнопку на пульте телевизораФото: Владимир Андреев © URA.RU

В России запущен новый эксперимент по привлечению телевидением аудитории YouTube. Официально открылся новый телеканал «Го», созданный силами блогеров для молодой аудитории 10-25 лет. Вещание идет на YouTube и в пакетах Цифрового телевидения ВГТРК.

Основным контентом нового канала станут популярные среди молодежи digital-форматы: обзоры трендов YouTube, пранки, тревелы, автообзоры, хоррор и приключения, мода и бьюти, спортивные челленджи и игровые стримы. Ведущими программ выступят как известные блогеры, так и новые интернет-звезды. В первых выпусках зрители увидят звезд YouTube: тренера Игоря Войтенко, путешественника Бродягу Фишая, Арину Данилова, Гусейна Гасанова. Соучредителем и генеральным продюсером канала стал Илья Бачурин (один из основателей музыкального проекта «Фабрика звезд», продюсер церемонии передачи Олимпийского флага в Ванкувере, с 2009 года генеральный директор ГК «Главкино»).

На вечеринке в честь открытия «Го», которая прошла в модном баре Москвы Campari Bar, Бачурин рассказал, что у телеканала не будет жесткой редактуры и программного директора.

«Мы не собираемся определять, что говорить блогерам, а что нет. Сами блогеры будут главными редакторами своих эфиров»,

— приводит слова Бачурина ТАСС. По словам генерального продюсера, «цель в том, чтобы быть полезными аудитории, донося уникальный контент».

«Хочется, чтобы у канала все получилось, поскольку это создаст прецедент. Есть форматы, которые могут быть одинаково рабочими как на ТВ, так и на YouTube. Многим людям, которые хотели бы попробовать себя в телеке, откроется туда дорога», — пожелал телеканалу на вечеринке блогер Максим Голополосов (Макс +100500).

«Го» вызвал большой интерес и у других топовых российских блогеров. На вечеринке нового канала засветились популярные блогеры и звезды шоу-бизнеса: Сергей Дружко, Лера Любарская, Мари Сенн, Сергей Мезенцев, Елизавета Неред (Лиззка), Стас Давыдов (This is хорошо), Надежда Сысоева (Comedy Woman) и другие.

Открытие телеканала "Го" в Кампари-баре. Москва, лиззка, неред елизавета, l1zzka, голополосов максим, максим +100500
На вечеринку в Campari bar собрались все кумиры youtube-молодежи
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Открытие телеканала "Го" в Кампари-баре. Москва, бачурин илья
Илья Бачурин презентует «Го» как трансплатформенное медиа
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Открытие телеканала "Го" в Кампари-баре. Москва, данилова арина
Блогер Арина Данилова будет вести на телеканале музыкальный проект «Потопали в топ»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Открытие телеканала "Го" в Кампари-баре. Москва, экран, монитор, канал го, го в топ
Презентация телеканала. Главный хэштег — #гоясоздал, обыгрывающий известный мем
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Открытие телеканала "Го" в Кампари-баре. Москва, мезенцев сергей
Ведущий открытия — топовый блогер Сергей Мезенцев
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Открытие телеканала "Го" в Кампари-баре. Москва, группа хлеб
На открытии создатели телеканала показали, что они «в теме». Выступает хип-хоп-трио «Хлеб»…
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Открытие телеканала "Го" в Кампари-баре. Москва, антоха мс, кузнецов антон, максим +100500
…и Антоха MC
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Открытие телеканала "Го" в Кампари-баре. Москва, бачурин илья, гасанов гусейн
Создатель телеканала «Го» договаривается с блогерами о сотрудничестве
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Екатерина Кудрявцева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров