В России запущен новый эксперимент по привлечению телевидением аудитории YouTube. Официально открылся новый телеканал «Го», созданный силами блогеров для молодой аудитории 10-25 лет. Вещание идет на YouTube и в пакетах Цифрового телевидения ВГТРК.
Основным контентом нового канала станут популярные среди молодежи digital-форматы: обзоры трендов YouTube, пранки, тревелы, автообзоры, хоррор и приключения, мода и бьюти, спортивные челленджи и игровые стримы. Ведущими программ выступят как известные блогеры, так и новые интернет-звезды. В первых выпусках зрители увидят звезд YouTube: тренера Игоря Войтенко, путешественника Бродягу Фишая, Арину Данилова, Гусейна Гасанова. Соучредителем и генеральным продюсером канала стал Илья Бачурин (один из основателей музыкального проекта «Фабрика звезд», продюсер церемонии передачи Олимпийского флага в Ванкувере, с 2009 года генеральный директор ГК «Главкино»).
На вечеринке в честь открытия «Го», которая прошла в модном баре Москвы Campari Bar, Бачурин рассказал, что у телеканала не будет жесткой редактуры и программного директора.
«Мы не собираемся определять, что говорить блогерам, а что нет. Сами блогеры будут главными редакторами своих эфиров»,
— приводит слова Бачурина ТАСС. По словам генерального продюсера, «цель в том, чтобы быть полезными аудитории, донося уникальный контент».
«Хочется, чтобы у канала все получилось, поскольку это создаст прецедент. Есть форматы, которые могут быть одинаково рабочими как на ТВ, так и на YouTube. Многим людям, которые хотели бы попробовать себя в телеке, откроется туда дорога», — пожелал телеканалу на вечеринке блогер Максим Голополосов (Макс +100500).
«Го» вызвал большой интерес и у других топовых российских блогеров. На вечеринке нового канала засветились популярные блогеры и звезды шоу-бизнеса: Сергей Дружко, Лера Любарская, Мари Сенн, Сергей Мезенцев, Елизавета Неред (Лиззка), Стас Давыдов (This is хорошо), Надежда Сысоева (Comedy Woman) и другие.