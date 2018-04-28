Певец Филипп Киркоров представил публике свой новый клип на песню «Цвет настроения синий». Довольно провокационная работа, в которой были задействованы другие артисты, заняла первое место в трендах Youtube.
Сам поп-король российской эстрады сообщил о клипе на своей странице в Instagram. Он заметил, что видео стало невероятно популярным всего за несколько часов. «Своеобразное видео, но Лепс-бомж и Бузова-кассирша впечатлили! Но лучше так больше не экспериментировать», «Клип шикарный! Задумка просто бомба! Вышло за рамки банальных российских клипов!», «Офигенный клип, крутой Филипп, „Пугачева“ отпад, Гнойный как всегда на высоте, Лепс замечательный бомж!», — восхищаются большинство поклонников певца.
Однако некоторые того же настроения не разделили, посчитав видео аморальным и вредным для просмотра. «Неприятно, что с такой хорошей песней будут теперь такие негативные ассоциации. Показали ли Вы это без зазрения совести вашим детям?», — спросила одна из фанаток. Такая позиция нашла поддержку у меньшинства, большая часть поклонников Киркорова заметила, что клип скорее является пародией на реалии современной молодежи.
Филипп Киркоров, который в ролике похож на рэпера Face, удивился популярности своего клипа у молодежи. В нем он примерил на себя образ тинейджера, пишет «Федеральное агентство новостей». «Уже 10 лет я нахожусь в таком „салонном режиме“, и вдруг я почувствовал себя практически певицей Шер, которая в 51 записала песню Believe, выпустила танцевальный альбом и вот уже 20 лет является, скажем так, диско-законодателем танцевальной музыки», — признался он в интервью изданию телеканал 360.