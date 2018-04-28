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Главные новости Курганской области
17:44  28 апреля 2018 0

В Кургане закрывается самый популярный торговый центр

Дороги в ямах Курган, ямы на дороге, тц гиперсити
Торговый центр перестанет работать 14 маяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Компания DARS Development, которой принадлежит ТРЦ «ГиперСити» в Кургане, объявила о его закрытии с 14 мая. Решение собственник объяснил необходимостью реконцепции торгового центра.

«В рамках реконцепции запланировано обновление интерьеров, которое включает в себя организацию полного комплекса современных технических систем как в общих зонах, так и в помещениях арендаторов», — говорится в сообщении на официальной страничке торгово-развлекательного центра во «ВКонтакте». Отмечается, что девелопер приложит максимум усилий для скорейшего завершения реконцепции и открытия торгового центра в новом формате. «URA.RU» не удалось получить более подробный комментарий — в офисе компании-собственника и в самом торговом центре не ответили на звонки корреспондента агентства.

Напомним, 26 апреля прокуратура Курганской области заявила о необходимости закрыть 12 торгово-развлекательных комплексов в связи с нарушениями правил пожарной безопасности. Как уточнили «URA.RU» в Курганском городском суде, заседание по рассмотрению вопроса о приостановлении работы ТРЦ «ГиперСити» еще не назначено.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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