В Кургане закрывается самый популярный торговый центр

Компания DARS Development, которой принадлежит ТРЦ «ГиперСити» в Кургане, объявила о его закрытии с 14 мая. Решение собственник объяснил необходимостью реконцепции торгового центра.
«В рамках реконцепции запланировано обновление интерьеров, которое включает в себя организацию полного комплекса современных технических систем как в общих зонах, так и в помещениях арендаторов», — говорится в сообщении на официальной страничке торгово-развлекательного центра во «ВКонтакте». Отмечается, что девелопер приложит максимум усилий для скорейшего завершения реконцепции и открытия торгового центра в новом формате. «URA.RU» не удалось получить более подробный комментарий — в офисе компании-собственника и в самом торговом центре не ответили на звонки корреспондента агентства.
Напомним, 26 апреля прокуратура Курганской области заявила о необходимости закрыть 12 торгово-развлекательных комплексов в связи с нарушениями правил пожарной безопасности. Как уточнили «URA.RU» в Курганском городском суде, заседание по рассмотрению вопроса о приостановлении работы ТРЦ «ГиперСити» еще не назначено.