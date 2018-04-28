Школьник ранил себя кинжалом, исполняя роль Отелло

Десятиклассник из Иваново проткнул себе живот кинжалом, исполняя роль Отелло во время школьного спектакля в рамках «Шекспировских чтений». Нож подростку в качестве реквизита дала учительница. Момент, когда мавр лишает себя жизни после того, как расправился с Дездемоной, получился очень достоверным.
Как передает RT сообщение пресс-службы следственного управления СК по Ивановской области, «возбуждено уголовное дело в отношении учительницы о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности». Школьник находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое, но угрозы жизни нет.
«Шекспировские чтения» проводит кафедра английской филологии госуниверситета Иваново на протяжении 25 лет. В рамках мероприятия студенты и школьники устраивают драматизации — ставят фрагменты шекспировских пьес в костюмах и с декорациями.