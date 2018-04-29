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29 апреля 2018
Главные новости Москвы
17:42  29 апреля 2018 0

«Идите в ***, господа!» Ефремов повторил свою «пьяную» выходку в Самаре и вместе с поэтом Орлушей обматерил зрителей. ВИДЕО

Андрей Орлов прочитал свои матерные стихи на концерте «Гражданин поэт»ФОТО: скриншот видеосъмки спектакля «Не становись чужим»

Советский и российский актер и режиссер Михаил Ефремов вместе с поэтом Андреем Орловым, известным как Орлуша, на концерте «Гражданин поэт» обматерили самарских зрителей, которые пришли на спектакль «Не становись чужим». Поэт вступился за артиста, который по время исполнения роли на предыдущем спектакле в этом же городе якобы был нетрезвым и со сцены матом обругал гостей постановки.

«Вот я с Ефремовым дружу. Сводили нас по жизни тропы. И за него сейчас скажу: „Товарищи, идите в ***!“ Вы не расслышали? Ах да, я позабыл, вы глуховаты. Идите в ***, господа. Пока в театр рановато», — продекламировал Орлов. Во время исполнения стихов Ефремов находился рядом с поэтом и изображал пьяного, размахивая костылем. Зрители концерта не оценили юмор.

В марте в Самару на гастроли прибыл столичный театр «Современник» с пьесой «Не становись чужим». Постановку, по словам зрителей, задержали, а Ефремова обвинили в том, что он был пьян и путал текст. Актер тогда, употребляя нецензурные выражения, вступил в полемику со зрителями, напоминает «Русская планета». После инцидента актер рассказал, что случившееся было частью его образа.

Директор Московского театра «Современник» Игорь Попов тогда ответил на скандал вокруг спектакля в Самаре, напоминает RT. Он пояснил, что с артистами будет разбираться, когда они вернутся в Москву. «Нельзя доверять только слухам и переписке в соцсетях», — уточнил директор театра.

Иван Шестак
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