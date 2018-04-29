{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 апреля 2018
Главные новости 
18:53  29 апреля 2018 2

Ветер 35 м/с, повалены остановки и заборы: страшные последствия урагана на Урале. ФОТО

Разрушения из-за ветра зафиксировали в Челябинской, Курганской и Свердловской областяхФОТО: Вячеслав Жилин, Facebook

В уральских регионах ураганный ветер начал приносить разрушения. Об этом сообщают в Челябинской и Курганской областях. Жителей Свердловской области сотрудники спасательных служб предупреждают об усилении ветра до 25 м/с, что может спровоцировать аварии.

О ситуации в Челябинской области сообщает Вячеслав Жилин, мэр Златоуста. Он рассказал об антирекорде последних лет. «Скорость ветра достигла 35 м/с, как накануне и предупреждали в МЧС. Ураганный ветер вызвал локальные отключения электричества в районе вокзала и на проспекте Гагарина, что повлекло отключение воды. Местами повалило заборы, снесло рекламные щиты. Пострадала и конструкция с названием города на въезде», — написал Жилин на личной странице в Facebook. По его словам, вечером синоптики пообещали ослабление ветра. По данным мэра, коммунальщики и все занятые в ликвидации последствий стихии выйдут на работу, несмотря на праздники. Отмечалось, что в соседнем городе Миассе из-за аварий отключали электроснабжение. Без света остались посёлки Первомайский и Дачный, а также здания в районе «Рассвета» и микрорайона Комарово на автозаводе, пишет NewsMiass.ru.

В Златоусте ветер опрокинул конструкцию на въезде в город
Вячеслав Жилин, Facebook

Как сообщили «URA.RU» жители Курганской области, в этом регионе ситуация с ураганным ветром такая же, как и на Южном Урале. В пригороде Шадринска, в селе Погорелка, отключали электричество. Однако перебои со светом фиксируют локально. «Отключали половину села, авария на линии была. Писали о штормовом ветре — 26 м/с, есть упавшие заборы», — рассказала собеседница агентства. В социальных сетях люди делятся фотографиями опрокинутых ветром остановок. Кроме того, сотрудники МЧС по Курганской области предупреждают, что в понедельник, 30 апреля, в области сохранится сильный ветер со скоростью 21-26 м/с. Ожидаются перебои с электроснабжением, пожары, ДТП и обрушение слабо укрепленных конструкций.

Спасатели Свердловской области также предупредили жителей Среднего Урала о сильных дождях, усилении ветра до 25 м/с. Сотрудники МЧС порекомендовали обходить шаткие строения и дома с неустойчивой крышей. Автомобилистам посоветовали не парковать транспорт около рекламных конструкций и деревьев. Ранее сообщалось, что в Челябинске сильный ветер повалил десятки деревьев. В воздух поднимались торговые палатки, ящики с фруктами, строительные материалы, мусор и пыль. По данным горожан, в Курчатовском районе на автостоянку рухнул ствол тополя.

В Кургане горожане делятся фотографиями опрокинутых ветром остановок
«45 регион — Курган», «ВКонтакте»
«45 регион — Курган», «ВКонтакте»
«45 регион — Курган», «ВКонтакте»

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров