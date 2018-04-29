18:53 29 апреля 2018 2

Разрушения из-за ветра зафиксировали в Челябинской, Курганской и Свердловской областях ФОТО: Вячеслав Жилин, Facebook

В уральских регионах ураганный ветер начал приносить разрушения. Об этом сообщают в Челябинской и Курганской областях. Жителей Свердловской области сотрудники спасательных служб предупреждают об усилении ветра до 25 м/с, что может спровоцировать аварии.

О ситуации в Челябинской области сообщает Вячеслав Жилин, мэр Златоуста. Он рассказал об антирекорде последних лет. «Скорость ветра достигла 35 м/с, как накануне и предупреждали в МЧС. Ураганный ветер вызвал локальные отключения электричества в районе вокзала и на проспекте Гагарина, что повлекло отключение воды. Местами повалило заборы, снесло рекламные щиты. Пострадала и конструкция с названием города на въезде», — написал Жилин на личной странице в Facebook. По его словам, вечером синоптики пообещали ослабление ветра. По данным мэра, коммунальщики и все занятые в ликвидации последствий стихии выйдут на работу, несмотря на праздники. Отмечалось, что в соседнем городе Миассе из-за аварий отключали электроснабжение. Без света остались посёлки Первомайский и Дачный, а также здания в районе «Рассвета» и микрорайона Комарово на автозаводе, пишет NewsMiass.ru.

В Златоусте ветер опрокинул конструкцию на въезде в город Вячеслав Жилин, Facebook

Как сообщили «URA.RU» жители Курганской области, в этом регионе ситуация с ураганным ветром такая же, как и на Южном Урале. В пригороде Шадринска, в селе Погорелка, отключали электричество. Однако перебои со светом фиксируют локально. «Отключали половину села, авария на линии была. Писали о штормовом ветре — 26 м/с, есть упавшие заборы», — рассказала собеседница агентства. В социальных сетях люди делятся фотографиями опрокинутых ветром остановок. Кроме того, сотрудники МЧС по Курганской области предупреждают, что в понедельник, 30 апреля, в области сохранится сильный ветер со скоростью 21-26 м/с. Ожидаются перебои с электроснабжением, пожары, ДТП и обрушение слабо укрепленных конструкций.

Спасатели Свердловской области также предупредили жителей Среднего Урала о сильных дождях, усилении ветра до 25 м/с. Сотрудники МЧС порекомендовали обходить шаткие строения и дома с неустойчивой крышей. Автомобилистам посоветовали не парковать транспорт около рекламных конструкций и деревьев. Ранее сообщалось, что в Челябинске сильный ветер повалил десятки деревьев. В воздух поднимались торговые палатки, ящики с фруктами, строительные материалы, мусор и пыль. По данным горожан, в Курчатовском районе на автостоянку рухнул ствол тополя.

В Кургане горожане делятся фотографиями опрокинутых ветром остановок «45 регион — Курган», «ВКонтакте»

«45 регион — Курган», «ВКонтакте»