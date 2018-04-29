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29 апреля 2018
Главные новости 
13:48  29 апреля 2018 2

Страшный московский ураган повалил деревья в Челябинске. ФОТО

Из-за сильнейшего ветра страдают автомобилиФото: lentachel.ru

Сильный ветер начался на Южном Урале вечером в субботу, 28 апреля. 29 апреля шторм не утих, а горожане делятся в соцсетях фотографиями «жертв» природной стихии.

Штормовой ветер в Челябинске уже повалил десятки деревьев. В воздух поднимаются торговые палатки, ящики с фруктами, стройматериалы, мусор и дорожная пыль. По словам горожан, на платную автостоянку в Курчатовском районе города рухнул ствол тополя, едва не повредив стоящие там машины.

Пользователи делятся своими историями: «У нас с балкона крышу снесло, слава богу, что ни в кого не попало». Кто-то вспоминает классику: «Ветер-ветер, ты могуч…», а другие возмущаются смогом, а не ветром: «Да хрен с ним ураганом, пока что все в пределах нормы. А вот то, что дышать нечем, это напрягает». Относительно упавших деревьев один из пользователей написал, что «эти деревья лежат уже давно, четыре дня это точно».

Фото: группа «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте»
Фото: группа «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте»
Фото: группа «Наш Челябинск» во «ВКонтакте»

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Челябинской области вечером 26 апреля ожидается резкое ухудшение погоды. МЧС предупредило жителей о сильном порывистом ветре до 18-23 м/с и грозах. Кроме того, МЧС предупреждало уральцев о надвигающемся из Москвы урагане. Жертвами природной стихии, обрушившейся на столицу ранее, стали два человека, в том числе 13-летняя девочка, которую придавило отлетевшим мусорным контейнером. Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков уверен, что у жителей Урала есть повод для опасений.

Ольга Кулакова
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