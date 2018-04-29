Сильный ветер начался на Южном Урале вечером в субботу, 28 апреля. 29 апреля шторм не утих, а горожане делятся в соцсетях фотографиями «жертв» природной стихии.
Штормовой ветер в Челябинске уже повалил десятки деревьев. В воздух поднимаются торговые палатки, ящики с фруктами, стройматериалы, мусор и дорожная пыль. По словам горожан, на платную автостоянку в Курчатовском районе города рухнул ствол тополя, едва не повредив стоящие там машины.
Пользователи делятся своими историями: «У нас с балкона крышу снесло, слава богу, что ни в кого не попало». Кто-то вспоминает классику: «Ветер-ветер, ты могуч…», а другие возмущаются смогом, а не ветром: «Да хрен с ним ураганом, пока что все в пределах нормы. А вот то, что дышать нечем, это напрягает». Относительно упавших деревьев один из пользователей написал, что «эти деревья лежат уже давно, четыре дня это точно».
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Челябинской области вечером 26 апреля ожидается резкое ухудшение погоды. МЧС предупредило жителей о сильном порывистом ветре до 18-23 м/с и грозах. Кроме того, МЧС предупреждало уральцев о надвигающемся из Москвы урагане. Жертвами природной стихии, обрушившейся на столицу ранее, стали два человека, в том числе 13-летняя девочка, которую придавило отлетевшим мусорным контейнером. Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков уверен, что у жителей Урала есть повод для опасений.