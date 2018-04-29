21:20 29 апреля 2018 0

Мария Захарова заявила, что Россия не оставит инцидент без контроля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Британские СМИ стали меньше уделять внимания делу об отравлении Сергея Скрипаля. Несмотря на это официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» заявила, что у Москвы есть еще что рассказать по «делу Скрипалей».

«Британские журналисты замолчали в один день, как будто, давайте говорить открыто, пришёл приказ всем замолчать. Они все замолчали: нет больше в британских СМИ дела Скрипалей вообще, неинтересно; никто никого не ищет, никто не проводит никаких расследований», — приводит слова Захаровой RT. Однако, как утверждает Захарова: «СК России, российское посольство в Великобритании и МИД будут радовать новостями с фронта — у нас есть о чём рассказать».

Напомним, 4 марта в Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания ответственность за инцидент возложила на Российскую Федерацию. Москва вину категорически отрицает. Британские СМИ российским посольством были обвинены в том, что находятся под контролем своего государства в связи с «делом Скрипалей».