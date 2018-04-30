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30 апреля 2018
29 апреля 2018
Главные новости Москвы
10:28  30 апреля 2018 0

Виновников пожаров заставят оплачивать их тушение

Пресс-конференция в ТАСС министра по чрезвычайным ситуациям РФ Владимира Пучкова. Москва, пучков владимир
Министр чрезвычайных ситуаций призывает ужесточить наказание для хулиганов и неосторожных гражданФото: Владимир Андреев © URA.RU

В России увеличат размер штрафов для виновников пожаров, заявил глава МЧС Владимир Пучков. Нарушителей также могут обязать возмещать затраты на их тушение.

«Мы будем готовить изменения в нормативно-правовые акты», — приводит РИА «Новости» слова Пучкова. По мнению главы ведомства, наказание нужно увеличить для тех лиц, действия которых приводят к тяжелым последствиям, из-за которых страдают тысячи россиян.

Александр Козлов, губернатор Амурской области, где в настоящее время бушуют лесные пожары, это решение поддержал. По его словам, на сегодняшний день штраф составляет всего четыре тысячи рублей. «Нарушители должны возмещать затраты, потраченные на тушение пожаров», — считает губернатор.

Сегодня, 30 апреля был потушен крупный очаг в Хинганском заповеднике в Приамурье, передает RT. Пучков заявил, что ситуация в регионе улучшилась.

Семен Гринберг
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