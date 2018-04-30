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30 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:42  30 апреля 2018 0

Звезда «Дома-2» шокировала фанатов заявлением о выпавших волосах. ФОТО

Лена Хромина разочаровалась в проектеФОТО: Лена Хромина, Instagram

Участница «Дома-2» Лена Хромина пожаловалась фанатам на то, что реалити-шоу испортило ее внешность. Девушка заявляет: она разочаровалась в любви, потолстела и лишилась волос.

«Рисовать и ходить по подиуму оказалось проще, чем строить отношения. Кажется уже, что я совсем не смогу построить Любовь. Набрала 6 кило, потеряла все волосы в драках, заразилась вредными привычками. Что дальше?!» — написала Хромина на своей странице в Instagram. Девушка спросила у поклонников совета, что ей делать дальше — ждать «принца на белом коне» или уезжать домой.

Фанаты Лены испугались ее откровений. «Ужас какой», «Жалко такие красивые волосы», «Все девочки на проекте пухнут», «Лена, береги себя», — написали они. Поклонники начали уговаривать любимицу остаться на проекте. «Вытри сопли! Где характер?», «Лена! Не сдавайся! Не показывай слабость», «Если ты уйдешь то там реально не на что смотреть особенно остров стухнет», «Нет! Ни за что!» — написали фанаты Хроминой.

Рита Теркина
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