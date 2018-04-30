Илон Маск теряет 6,5 тысяч долларов в минуту

Компания Tesla Илона Маска теряет примерно 6,5 тысяч долларов в минуту. Согласно прогнозам экспертов, такими темпами уже к концу этого года при отсутствии дополнительного финансирования со стороны компания может остаться без наличных средств.
По данным агентства Bloomberg, прошлый год Tesla закончила с 3,4 млрд долларов наличными (свободный денежный поток) и долгом в 9,4 млрд долларов. При этом свободный денежный поток компании Маска находится в минусе уже пять кварталов подряд, отмечает RNS.
Первые годы после основания компания Tesla существовала на частные средства и средства венчурных фондов. Большую часть финансирования обеспечивал Илон Маск. Впрочем, компания пользуется и огромной поддержкой правительства США. В последнее время расходы Tesla значительно выросли за счет увеличения штата.