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30 апреля 2018
18:14  30 апреля 2018 0

Илон Маск теряет 6,5 тысяч долларов в минуту

Если Илон Маск продолжит «сжигать» деньги с такой же скоростью, уже в этом году компания останется без наличностиФОТО: Илон Маск, Instagram

Компания Tesla Илона Маска теряет примерно 6,5 тысяч долларов в минуту. Согласно прогнозам экспертов, такими темпами уже к концу этого года при отсутствии дополнительного финансирования со стороны компания может остаться без наличных средств.

По данным агентства Bloomberg, прошлый год Tesla закончила с 3,4 млрд долларов наличными (свободный денежный поток) и долгом в 9,4 млрд долларов. При этом свободный денежный поток компании Маска находится в минусе уже пять кварталов подряд, отмечает RNS.

Первые годы после основания компания Tesla существовала на частные средства и средства венчурных фондов. Большую часть финансирования обеспечивал Илон Маск. Впрочем, компания пользуется и огромной поддержкой правительства США. В последнее время расходы Tesla значительно выросли за счет увеличения штата.

Феликс Сорокин
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