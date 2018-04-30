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30 апреля 2018
18:46  30 апреля 2018 0

Президент Франции опубликовал видео, как разговаривает с Путиным из самолета

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Эммануэль Макрон
Макрон позвонил Путину с борта президентского самолетаФото: Официальный сайт президента РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в Twitter видео из самолета перед вылетом в Австралию. На ролике запечатлен момент, когда он звонил российскому лидеру Владимиру Путину.

На своей странице глава Франции оставил запись сразу на трех языках — французском, английском и русском. По словам Макрона, он обсудил с Путиным ситуацию вокруг иранского ядерного соглашения.

«Провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы еще раз оценить ситуацию. Иран никогда не должен владеть ядерным оружием. От этого зависит стабильность в регионе и международная безопасность. Мы работаем над этим так же, как мы должны работать над установлением справедливого мира в Сирии», — написал президент Франции.

Пресс-служба Кремля сообщила ранее, что Путин и Макрон обсуждали атомную сделку, пишет РИА «Новости». Согласно сообщению, Макрон проинформировал главу российского государства об итогах своего визита в США с акцентом на состоявшиеся переговоры по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Феликс Сорокин
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