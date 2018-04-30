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30 апреля 2018
Главные новости Москвы
23:10  30 апреля 2018 0

Студентка продала свою девственность американскому банкиру за 1,2 млн евро

США, комета,метеор,сирия, нью йорк, сша, статуя свободы
Банкир из Нью-Йорка выиграл аукционФото: depositphotos.com © URA.RU

Студентка из Парижа Жасмин решила заработать на своей девственности. Девушка отдалась банкиру с Уолл-стрит за 1 млн 200 тыс евро.

По данным издания Daily Mail, юная парижанка выставила свою девственность на аукцион через сайт эскорт-услуг. «Право первой ночи» с 20-летней девушкой приобрел некий «успешный банкир» из Нью-Йорка. Он победил на торгах диджея из Лос-Анжелеса и магната недвижимости из Мюнхена.

Жасмин пояснила, что воспитывалась в религиозной семье и изначально собиралась вступить в брак, но решила продать свою девственность, чтобы заработать деньги для начала собственного бизнеса. Также она заявила, что на полученные средства отправится в путешествие.

Рита Теркина
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