Студентка продала свою девственность американскому банкиру за 1,2 млн евро

Банкир из Нью-Йорка выиграл аукцион
Студентка из Парижа Жасмин решила заработать на своей девственности. Девушка отдалась банкиру с Уолл-стрит за 1 млн 200 тыс евро.
По данным издания Daily Mail, юная парижанка выставила свою девственность на аукцион через сайт эскорт-услуг. «Право первой ночи» с 20-летней девушкой приобрел некий «успешный банкир» из Нью-Йорка. Он победил на торгах диджея из Лос-Анжелеса и магната недвижимости из Мюнхена.
Жасмин пояснила, что воспитывалась в религиозной семье и изначально собиралась вступить в брак, но решила продать свою девственность, чтобы заработать деньги для начала собственного бизнеса. Также она заявила, что на полученные средства отправится в путешествие.