Иранские власти запретили использовать Telegram

В понедельник, 30 апреля, иранский суд принял решение запретить использование мессенджера Telegram на территории республики.
Как сообщил государственный телеканал IRIB, поводом для запрета стали «различные жалобы» местных жителей на приложение, а также требования безопасности. По данным RT, ранее иранская прокуратура выступала с заявлением, что сотрудники компании «не сотрудничали с судебными и правоохранительными органами в сборе и предоставлении доказательств по преступлениям».
По данным статистики, 45 млн иранцев пользовались мессенджером Telegram. Аналогичным образом, напомним, ситуация складывается в России. После отказа Павла Дурова предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей, Роскомнадзор на основании решения суда приступил к «деградации» мессенджера.