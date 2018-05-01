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01 мая 2018
30 апреля 2018
Главные новости Москвы
02:23  01 мая 2018 0

Иранские власти запретили использовать Telegram

Мессенджеры: Telegram, ICQ. Екатеринбург , запрет, соцсети, коммуникации, сеть, запрещено, мессенджер, telegram, телеграм, мобильное приложение, приложения для телефона, блокировка
Власти Ирана запретили использовать мессенджер из соображений безопасностиФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
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В понедельник, 30 апреля, иранский суд принял решение запретить использование мессенджера Telegram на территории республики.

Как сообщил государственный телеканал IRIB, поводом для запрета стали «различные жалобы» местных жителей на приложение, а также требования безопасности. По данным RT, ранее иранская прокуратура выступала с заявлением, что сотрудники компании «не сотрудничали с судебными и правоохранительными органами в сборе и предоставлении доказательств по преступлениям».

По данным статистики, 45 млн иранцев пользовались мессенджером Telegram. Аналогичным образом, напомним, ситуация складывается в России. После отказа Павла Дурова предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей, Роскомнадзор на основании решения суда приступил к «деградации» мессенджера.

Сергей Демин
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