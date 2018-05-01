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01 мая 2018
30 апреля 2018
Главные новости Москвы
08:20  01 мая 2018 0

Зарплата в России впервые в истории достигла знаковой отметки

«Прибавку к зарплате» первыми почувствуют врачи и учителяФото: Илья Московец © URA.RU

С 1 мая минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в РФ впервые в истории сравнялся с прожиточным минимумом. Теперь самая маленькая зарплата не должна быть ниже 11 тыс. 163 рублей в месяц.

Увеличение МРОТ влечет за собой повышение оплаты декретных отпусков и больничных, а также пособий по уходу за детьми до 1,5 лет для работающих россиян и оплату больничных, сообщает телеканал 360. По расчетам Минтруда, прибавку в доходах получат сразу четыре миллиона граждан страны. Из них 1,6 млн трудятся в бюджетной сфере.

Как уже сообщало «URA.RU», ранее предполагалось довести «минималку» до прожиточного минимума с января 2019 года. Однако после встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода президент Владимир Путин ускорил принятие соответствующего федерального закона. Для исполнения поручения главы государства субъекты РФ получат дополнительно 16 млрд рублей из федерального бюджета. Повышение МРОТ затронет, по разным оценкам, от трех до пяти миллионов человек, чьи заработные платы автоматически вырастут. В первую очередь это коснется врачей и учителей.

Владимир Васин
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