1 мая в Тюмени состоялись сразу два массовых шествия. Первое («официальное») возглавили должностные лица из правительства, горадминистрации и областной Думы. Второе — руководители местной ячейки коммунистов, — передает корреспондент «URA.RU» с места событий.
Возглавили «официальное» шествие молодые люди, держащие в руках стяг с надписью: «Профсоюзы объединяют молодежь». За ними — вице-губернатор по вопросам идеологии Сергей Сарычев, лидер фракции «Единая Россия» в Облдуме Андрей Артюхов, депутаты Виктор Рейн, Владимир Ульянов. От лица мэрии Тюмени на мероприятии присутствовала замглавы Вера Соловьева. Губернатор Владимир Якушев на мероприятии не появился.
Первомай в Тюмени выдался солнечным, температура воздуха составляет +9 градусов. Представители местного истеблишмента выбрали легкие куртки и весенние головные уборы. На груди — символ праздника «Первомайский голубь». Вокруг шеи — шарфики с логотипом партии.
В общей колонне идут представители профсоюзов, члены ОНФ, сотрудники местных вузов, молодежных организаций. Со своей атрибутикой вышли и сторонники «Национально-освободительного движения» (НОД). В руках люди держат православные иконы.
Двигаясь от здания драмтеатра до Цветного бульвара, участники шествия пошли около 1,5 километров. На митинге первым слово взял председатель Тюменского областного совета профессиональных союзов Михаил Кивацкий, и только после него выступили Сергей Сарычев и Андрей Артюхов. Праздничная программа продолжилась концертом местных творческих организаций.
Тюменские коммунисты во главе с региональным лидером Тамарой Казанцевой, тем временем, организовали собственную праздничную колонну. Ее участники (в основном люди пенсионного возраста) взяли в руки красные флаги КПРФ и симпатизирующих ей общественных организаций. Наряду с традиционным для коммунистов изображением Владимира Ленина в руках у тюменцев также был портрет Иосифа Сталина. «Отца народов» пронесли в голове колонны.
Пройдя около 2,5 километров по улице Республики, «красная колонна» устроила митинг вблизи памятника вождю мировой революции. Тамара Казанцева, выступая с речью, стала говорить о боге, чем вызвала перешептывания в рядах собравшихся. Кое-кто из присутствующих даже вспомнил позапрошлогодний эпизод (в 2016 году Первомай совпал с Пасхой), когда Казанцева публично обронила фразу «православные коммунисты».
Завершила митинг коммунистов речь Александра Черепанова — 1-го секретаря Тюменского обкома РКРП-РПК, ныне ныне несуществующей политической партии. По предварительным данным, первомайские мероприятия посетили около 4 тысяч тюменцев.