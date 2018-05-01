14:59 01 мая 2018 0

«Отца народов» пронесли на руках по одной из главных улиц Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

1 мая в Тюмени состоялись сразу два массовых шествия. Первое («официальное») возглавили должностные лица из правительства, горадминистрации и областной Думы. Второе — руководители местной ячейки коммунистов, — передает корреспондент «URA.RU» с места событий.

Возглавили «официальное» шествие молодые люди, держащие в руках стяг с надписью: «Профсоюзы объединяют молодежь». За ними — вице-губернатор по вопросам идеологии Сергей Сарычев, лидер фракции «Единая Россия» в Облдуме Андрей Артюхов, депутаты Виктор Рейн, Владимир Ульянов. От лица мэрии Тюмени на мероприятии присутствовала замглавы Вера Соловьева. Губернатор Владимир Якушев на мероприятии не появился.

Впереди колонны — молодежь Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В «тени» профсоюзов — истинные организаторы мероприятия Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Первомай в Тюмени выдался солнечным, температура воздуха составляет +9 градусов. Представители местного истеблишмента выбрали легкие куртки и весенние головные уборы. На груди — символ праздника «Первомайский голубь». Вокруг шеи — шарфики с логотипом партии.

Белый голубь — символ Первомая Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В общей колонне идут представители профсоюзов, члены ОНФ, сотрудники местных вузов, молодежных организаций. Со своей атрибутикой вышли и сторонники «Национально-освободительного движения» (НОД). В руках люди держат православные иконы.

День солидарности трудящихся стал поводом выйти на улицу и для верующих Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Двигаясь от здания драмтеатра до Цветного бульвара, участники шествия пошли около 1,5 километров. На митинге первым слово взял председатель Тюменского областного совета профессиональных союзов Михаил Кивацкий, и только после него выступили Сергей Сарычев и Андрей Артюхов. Праздничная программа продолжилась концертом местных творческих организаций.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменские коммунисты во главе с региональным лидером Тамарой Казанцевой, тем временем, организовали собственную праздничную колонну. Ее участники (в основном люди пенсионного возраста) взяли в руки красные флаги КПРФ и симпатизирующих ей общественных организаций. Наряду с традиционным для коммунистов изображением Владимира Ленина в руках у тюменцев также был портрет Иосифа Сталина. «Отца народов» пронесли в голове колонны.

Пока одни несут святые образы, другие — лик того, кто с богом боролся Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пройдя около 2,5 километров по улице Республики, «красная колонна» устроила митинг вблизи памятника вождю мировой революции. Тамара Казанцева, выступая с речью, стала говорить о боге, чем вызвала перешептывания в рядах собравшихся. Кое-кто из присутствующих даже вспомнил позапрошлогодний эпизод (в 2016 году Первомай совпал с Пасхой), когда Казанцева публично обронила фразу «православные коммунисты».

Всевышнего сегодня вспоминала и глава тюменских коммунистов Тамара Казанцева Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Владимир Ленин, главный идол советской империи Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Завершила митинг коммунистов речь Александра Черепанова — 1-го секретаря Тюменского обкома РКРП-РПК, ныне ныне несуществующей политической партии. По предварительным данным, первомайские мероприятия посетили около 4 тысяч тюменцев.