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01 мая 2018
Главные новости Москвы
16:20  01 мая 2018 0

В Госдуме прокомментировали увеличение МРОТ

Клипарт., купюра, взятка, коррупция, деньги
Повышение МРОТ — первый шагФото: Александр Мамаев © URA.RU

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин объяснил, что повышение заработной платы до официального прожиточного минимума является лишь первым шагом к росту благосостояния граждан. Подобное решение обсуждалось на протяжении 18 лет.

Олег Шеин в разговоре с корреспондентами RT рассказал, что в Госдуме понимают необходимость пересмотра расчета прожиточного минимума. В пример депутат привел европейский стандарт минимальной зарплаты, которая рассматривается как 40% от средней заработной платы. «Если у нас средняя зарплата в стране составляет 40 тысяч рублей, то минимальная должна быть 16 тысяч рублей. Этот второй переход принципиально важно осуществить. Мы начали движение в этом направлении», — отметил Шеин. Он добавил, что «любое решение, обеспечивающее больший уровень заработной платы людям, всегда является прогрессивным».

Напомним, что 1 мая в России в силу вступил закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) сравнялся с прожиточным минимумом, составив 11 тысяч 163 рубля. Увеличение МРОТ влечет за собой повышение оплаты декретных отпусков, больничных и пособий по уходу за детьми до полутора лет для работающих россиян, а также оплату больничных.

Павел Маркуш
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