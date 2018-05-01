В Госдуме прокомментировали увеличение МРОТ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин объяснил, что повышение заработной платы до официального прожиточного минимума является лишь первым шагом к росту благосостояния граждан. Подобное решение обсуждалось на протяжении 18 лет.
Олег Шеин в разговоре с корреспондентами RT рассказал, что в Госдуме понимают необходимость пересмотра расчета прожиточного минимума. В пример депутат привел европейский стандарт минимальной зарплаты, которая рассматривается как 40% от средней заработной платы. «Если у нас средняя зарплата в стране составляет 40 тысяч рублей, то минимальная должна быть 16 тысяч рублей. Этот второй переход принципиально важно осуществить. Мы начали движение в этом направлении», — отметил Шеин. Он добавил, что «любое решение, обеспечивающее больший уровень заработной платы людям, всегда является прогрессивным».
Напомним, что 1 мая в России в силу вступил закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) сравнялся с прожиточным минимумом, составив 11 тысяч 163 рубля. Увеличение МРОТ влечет за собой повышение оплаты декретных отпусков, больничных и пособий по уходу за детьми до полутора лет для работающих россиян, а также оплату больничных.