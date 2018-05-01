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01 мая 2018
Главные новости Москвы
22:44  01 мая 2018 0

В Тамбовской области в жилом доме взорвался газ. В соседнем здании вылетели стекла. ВИДЕО

Клипарт. Нижневартовск., плита, газ, газпром, огонь
В данный момент известно об одном пострадавшемФото: Александр Елизаров © URA.RU

В одном из жилых домов Мичуринска в Тамбовской области произошел взрыв бытового газа. По данным пресс-службы регионального МЧС, пострадал как минимум один человек. Также известно, что взрывной волной в доме напротив выбило стекла.

Взрыв произошел на третьем этаже четырехжтажного дома. После хлопка в квартире начался пожар. По уточненным данным Nation News, пламя распространилось на 40 квадратных метров.

Пожарным, прибывшим на место инцидента, удалось оперативно справиться с огнем. Как сообщает телеканал 360, из дома были эвакуированы 60 жильцов, одному из них понадобилась медицинская помощь.

Сергей Макеев
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