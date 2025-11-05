Логотип РИА URA.RU
В Курской области при обстреле повреждены ЛЭП и газопровод

05 ноября 2025 в 20:30
Александр Хинштейн подчеркнул, что в результате атаки ВСУ на Курскую область была повреждена линия электропередач

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Украинские военные обстреляли город Рыльск в Курской области. В результате атаки повреждены газопровод, линия электропередачи, а также пять частных домов. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«По предварительной информации, сегодня ВСУ обстреляли Рыльск Рыльского района. В результате обстрела повреждены заборы, фасады, остекление пяти частных домов, а также газопровод и ЛЭП», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что пострадавших нет. 

В настоящий момент на местах работают оперативные службы. Всем владельцам пострадавшего жилья окажут помощь в восстановлении, подчеркнул губернатор.

Это не первый случай атак украинских военных на гражданскую инфраструктуру Курской области. Ранее ВСУ наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры региона, в результате чего подстанции в Рыльске и слободе Белой Беловского района были повреждены, оставив без электроэнергии десятки населенных пунктов. Это произошло еще в октябре.

