В Курской области при обстреле повреждены ЛЭП и газопровод

Александр Хинштейн подчеркнул, что в результате атаки ВСУ на Курскую область была повреждена линия электропередач Фото: Роман Наумов © URA.RU

Украинские военные обстреляли город Рыльск в Курской области. В результате атаки повреждены газопровод, линия электропередачи, а также пять частных домов. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«По предварительной информации, сегодня ВСУ обстреляли Рыльск Рыльского района. В результате обстрела повреждены заборы, фасады, остекление пяти частных домов, а также газопровод и ЛЭП», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что пострадавших нет.

В настоящий момент на местах работают оперативные службы. Всем владельцам пострадавшего жилья окажут помощь в восстановлении, подчеркнул губернатор.

