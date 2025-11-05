В Курской области при обстреле повреждены ЛЭП и газопровод
Александр Хинштейн подчеркнул, что в результате атаки ВСУ на Курскую область была повреждена линия электропередач
Украинские военные обстреляли город Рыльск в Курской области. В результате атаки повреждены газопровод, линия электропередачи, а также пять частных домов. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.
«По предварительной информации, сегодня ВСУ обстреляли Рыльск Рыльского района. В результате обстрела повреждены заборы, фасады, остекление пяти частных домов, а также газопровод и ЛЭП», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что пострадавших нет.
В настоящий момент на местах работают оперативные службы. Всем владельцам пострадавшего жилья окажут помощь в восстановлении, подчеркнул губернатор.
Это не первый случай атак украинских военных на гражданскую инфраструктуру Курской области. Ранее ВСУ наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры региона, в результате чего подстанции в Рыльске и слободе Белой Беловского района были повреждены, оставив без электроэнергии десятки населенных пунктов. Это произошло еще в октябре.
