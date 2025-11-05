Логотип РИА URA.RU
Партизаны в Одессе сорвали поставку снарядов для ВСУ

05 ноября 2025 в 20:24
Одесские партизаны подорвали колею на участке железнодорожной линии Измаил - Одесса

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Одесские партизаны подорвали колею на участке железнодорожной линии Измаил — Одесса, в результате которого была сорвана транспортировка натовских боеприпасов и техники, поступавших на Украину из Румынии. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил у себя в telegram-канале.

«Одесские партизаны нанесли чувствительный удар по железнодорожной артерии ВСУ. Взрыв прогремел за несколько часов до движения эшелона с натовскими снарядами и техникой из Румынии — транспортировка сорвана», — заявил Сальдо. Диверсию совершили одесские партизаны в ночь на 17 октября.

Глава региона отметил, что сотрудники Службы безопасности Украины попытались скрыть масштабы происшествия.  Он добавил, что СБУ забрала у полиции все материалы по делу.

По словам Сальдо, в результате подрыва нарушена вся логистическая цепочка поставок, и движение поездов с иностранным вооружением по данному направлению теперь небезопасно. «У врага нет тыла», — заключил губернатор.

Комментарии (1)
  • Нестор
    05 ноября 2025 20:53
    Одесситы , ещё скажут своё слово , в борьбе с бандеровским врагом .
