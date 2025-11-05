Партизаны в Одессе сорвали поставку снарядов для ВСУ

Одесские партизаны подорвали колею на участке железнодорожной линии Измаил - Одесса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Одесские партизаны подорвали колею на участке железнодорожной линии Измаил — Одесса, в результате которого была сорвана транспортировка натовских боеприпасов и техники, поступавших на Украину из Румынии. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил у себя в telegram-канале.

«Одесские партизаны нанесли чувствительный удар по железнодорожной артерии ВСУ. Взрыв прогремел за несколько часов до движения эшелона с натовскими снарядами и техникой из Румынии — транспортировка сорвана», — заявил Сальдо. Диверсию совершили одесские партизаны в ночь на 17 октября.

Глава региона отметил, что сотрудники Службы безопасности Украины попытались скрыть масштабы происшествия. Он добавил, что СБУ забрала у полиции все материалы по делу.

