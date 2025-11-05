На теплоходе «Сергей Дягилев» произошло массовое отравление туристов

Пассажиры теплохода массово отравились во время круиза из Москвы в Углич Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На теплоходе «Сергей Дягилев» во время круиза по маршруту Москва — Тверь — Углич — Москва произошло массовое отравление пассажиров. Об этом рассказали журналисты. По предварительным данным, симптомы отравления наблюдались примерно у десяти человек, включая детей.

«Массовое отравление произошло на теплоходе „Сергей Дягилев“ во время круиза по маршруту Москва — Тверь — Углич — Москва», — передает Life.ru. По данным журналистов, как минимум десять человек сообщили о симптомах отравления. Пострадавшие жаловались на диарею и спазмы в животе. Отмечается, что пострадавшие были вынуждены самостоятельно приобретать лекарства в аптеке Углича.