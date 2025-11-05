Логотип РИА URA.RU
Происшествия

На теплоходе «Сергей Дягилев» произошло массовое отравление туристов

05 ноября 2025 в 20:14
Пассажиры теплохода массово отравились во время круиза из Москвы в Углич

Пассажиры теплохода массово отравились во время круиза из Москвы в Углич

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На теплоходе «Сергей Дягилев» во время круиза по маршруту Москва — Тверь — Углич — Москва произошло массовое отравление пассажиров. Об этом рассказали журналисты. По предварительным данным, симптомы отравления наблюдались примерно у десяти человек, включая детей.

«Массовое отравление произошло на теплоходе „Сергей Дягилев“ во время круиза по маршруту Москва — Тверь — Углич — Москва», — передает Life.ru. По данным журналистов, как минимум десять человек сообщили о симптомах отравления. Пострадавшие жаловались на диарею и спазмы в животе. Отмечается, что пострадавшие были вынуждены самостоятельно приобретать лекарства в аптеке Углича. 

Сам теплоход уже вернулся в Москву. На причале пассажиров встречали бригады медиков. О причинах отравления не сообщается. Ранее подобные случаи были зафиксированы на борту теплоходов «Юрий Андропов» и «Лев Толстой». Последний столкнулся с массовыми отравлениями пассажиров в августе 2025 года. 

Комментарии (2)
  • Сибиряк
    05 ноября 2025 20:26
    О каком туризме можно мечтать если риски быть отравленным только растут?
  • Александр
    05 ноября 2025 20:19
    Неужто опять обкакались?
