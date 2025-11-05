В Курской области повреждены ЛЭП и газопровод после обстрела ВСУ
05 ноября 2025 в 20:25
В Курской области после обстрела ВСУ Рыльского района повреждены частные дома. А также поврежден газопровод и ЛЭП. Пострадавших нет. Об этом сообщает губернатор Курской области Александр Хинштейн.
