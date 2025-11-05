Песков рассказал, когда Путин ждет доклад о целесообразности ядерных испытаний

Владимир Путин не ставил точных сроков по подготовке целесообразности ядерных испытаний, уточнил Дмитрий Песков Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин не устанавливал конкретных сроков для изучения целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям. Об этом в разговоре с журналистами рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, конкретных сроков сейчас не ставилось. Но понятно, что с тем, чтобы прийти к выводу о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям, потребуется ровно столько времени, сколько позволит нам полностью понять намерения США [по этому вопросу]», — заявил Песков в беседе с ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.