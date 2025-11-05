Песков рассказал, когда Путин ждет доклад о целесообразности ядерных испытаний
Владимир Путин не ставил точных сроков по подготовке целесообразности ядерных испытаний, уточнил Дмитрий Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин не устанавливал конкретных сроков для изучения целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям. Об этом в разговоре с журналистами рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, конкретных сроков сейчас не ставилось. Но понятно, что с тем, чтобы прийти к выводу о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям, потребуется ровно столько времени, сколько позволит нам полностью понять намерения США [по этому вопросу]», — заявил Песков в беседе с ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
На заседании Совбеза РФ 5 ноября министр обороны Андрей Белоусов предложил начать подготовку к ядерным испытаниям в ответ на возможные аналогичные действия США. Путин подчеркнул приверженность России Договору о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, но указал на готовность страны дать адекватный ответ в случае его нарушения другими государствами. Песков отдельно подчеркнул, что президент не давал поручения приступить к подготовке испытаний — он «поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям».
