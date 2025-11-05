Нужно США дать адекватные ответ: что Путин сказал на Совбезе, где обсудили ядерные испытания

Владимир Путин провел совещание Совбеза, где акцент делался на ядерном оружии Фото: Роман Наумов © URA.RU

На заседании Совбеза России президент страны Владимир Путин сделал ряд важных заявлений, касающихся ядерной политики страны в контексте последних заявлений из США. Он подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, однако РФ должна дать адекватный ответ на действия США, которые готовят собственные ядерные испытания. Он дал МИД РФ провести анализ действий стран Запада в контексте ядерного вооружения. О чем еще сказал Путин — в материале URA.RU.

Приверженность договорным обязательствам

В начале заседания Совбеза Владимир Путин четко обозначил позицию России по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Он подчеркнул, что страна не планирует отходить от взятых на себя обязательств. «Хотел бы отметить, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и планов отойти от этих обязательств у нас нет», — заявил президент.

Отвечая на упоминание председателя Госдумы Вячеслава Володина о заявлениях Дональда Трампа о ядерных испытаниях, Владимир Путин признал серьезность вопроса, коротко отметив: «Да, действительно, это вопрос серьезный». Далее он проинформировал участников совещания о предпринятых дипломатических шагах, сообщив, что зарубежным коллегам поступила телеграмма из Министерства иностранных дел — от российского посла в Вашингтоне на эту тему».

Поручения о подготовке ответных мер

Владимир Путин дал ряд конкретных поручений, направленных на подготовку к возможному изменению ситуации. Он напомнил о своей ранее озвученной позиции: «Вместе с тем, действительно, ещё в Послании Федеральному Собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае, если Соединённые Штаты либо другие государства — участники соответствующего Договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия».