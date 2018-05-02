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02 мая 2018
01 мая 2018
12:56  02 мая 2018 0

В Киеве назвали три способа вернуть Донбасс

События на Майдане. Киев, майдан, киев, революция, украина, протесты, самооборона
Украинские власти надеются на помощь мирового сообществаФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Киевские власти рассматривают три варианта возвращения под свой контроль восточной части страны. Один из них предполагает военную операцию, остальные — помощь мирового сообщества.

Заместитель украинского министра по вопросам «временно оккупированных» территорий и внутренне перемещенных лиц» Юрий Грымчак заявил журналистам, что ВСУ способны за две недели «навести порядок» в зоне АТО. Но реализация этого сценария маловероятна, приводит мнение чиновника агентство Nation News.

Два других варианта предусматривают иностранную помощь по аналогии с событиями 1990-х годов на Балканах. «В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербская Краина была освобождена военным путем — путем операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии. Милошевича на тот момент поставили в такие условия, что он дал гарантии, что его армия не будет вмешиваться в военный конфликт», — цитирует Грымчака RT.

Наиболее вероятный сценарий, по мнению Грымчака, включает в себя введение на Донбасс миротворческих сил и создание там международной администрации. Она и должна будет подготовить основу для возврата Донецкой и Луганской областей под контроль украинских чиновников.

Игорь Чукреев
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