В Киеве назвали три способа вернуть Донбасс

12:56 02 мая 2018 0

Украинские власти надеются на помощь мирового сообщества Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Киевские власти рассматривают три варианта возвращения под свой контроль восточной части страны. Один из них предполагает военную операцию, остальные — помощь мирового сообщества.

Заместитель украинского министра по вопросам «временно оккупированных» территорий и внутренне перемещенных лиц» Юрий Грымчак заявил журналистам, что ВСУ способны за две недели «навести порядок» в зоне АТО. Но реализация этого сценария маловероятна, приводит мнение чиновника агентство Nation News.

Два других варианта предусматривают иностранную помощь по аналогии с событиями 1990-х годов на Балканах. «В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербская Краина была освобождена военным путем — путем операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии. Милошевича на тот момент поставили в такие условия, что он дал гарантии, что его армия не будет вмешиваться в военный конфликт», — цитирует Грымчака RT.

Наиболее вероятный сценарий, по мнению Грымчака, включает в себя введение на Донбасс миротворческих сил и создание там международной администрации. Она и должна будет подготовить основу для возврата Донецкой и Луганской областей под контроль украинских чиновников.