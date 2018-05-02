Джигарханян возвратился из больницы к бывшей супруге

Народный артист СССР Армен Джигарханян, выписавшись из больницы, вернулся к бывшей жене. Машина доставила его к дому в Староконюшенном переулке, где расположена квартира его второй супруги, актрисы Татьяны Власовой.
Как заявил представителям СМИ сам Джигарханян, экстренная госпитализация стала следствием его постоянных переживаний после скандалов, связанных с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Актер пожаловался, что его продолжают нервировать регулярные рассказы экс-супруги о подробностях личной жизни, которыми Цымбалюк охотно делится со зрителями многочисленных ток-шоу. Усугубили состояние Джигарханняна и настойчивые попытки журналистов получить комментарии у него самого, пишет «Экспресс-газета».
Итогом стал серьезный нервный сбой и проблемы с сосудами, которые привели Джигарханяна на больничную койку. Как сообщило агентство Nation News, он был экстренно госпитализирован вечером 26 апреля и какое-то время оставался в коме.