15:56 02 мая 2018 0

«Все, что он хочет — совершить провокационные действия» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер Алексей Навальный предлагает устроить несогласованную акцию на Тверской улице, хотя чиновники одобрили ее проведение на проспекте Сахарова. Это ему нужно для того, чтобы попытаться поднять свой авторитет в оппозиционно настроенных кругах. Об этом заявил «URA.RU» президент консалтингового агентства «Bakster Group» Дмитрий Гусев, напомнив, что митинг в поддержку Telegram 30 апреля на том же проспекте Сахарова Навальный пропускать не стал, по сути впервые выступив на массовом мероприятии с 2015 года.

Мэрия Москвы согласовала на 5 мая проведение акции, организатором которой является Навальный. Ее предлагается провести на территории улицы Маши Порываевой и внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Блогера место не удовлетворило, потому он зовет своих сторонников на несогласованную акцию, о последствиях которой его уже предупредила прокуратура Москвы.

С помощью своих скандальных призывов Навальный просто пытается обратить на себя внимание, считает Гусев. По его словам, Навальный полностью проиграл президентскую кампанию, так как рассчитывал получить дополнительные очки рейтинга на выборах, однако «все сливки собрала [кандидат в президенты РФ] Ксения Собчак».

«Он хочет привлечь к себе внимание. Для этого ему нужно сделать какие-то резкие шаги, грубо говоря „намотаться на гусеницу“: совершить что-то, чтобы иметь право быть обиженным. Тогда на него обратят внимание», — говорит. Эксперт добавил, что после митинга в защиту мессенджера Telegram на проспекте Сахарова (согласованная площадка для акции 5 мая, — прим. ред.) Навальный вряд ли соберет подобное число сторонников. «Была схожая публика, а дважды ходить на аналогичное мероприятие никто не захочет. Все, что он хочет — совершить провокационные действия. Это его единственная возможность. У него никак не получается вернуться в повестку, поэтому он сам ее создает подобными яркими большими шагами», — резюмировал эксперт.