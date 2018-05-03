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03 мая 2018
02 мая 2018
01:41  03 мая 2018 0

Джоан Роулинг извинилась за гибель одного из персонажей «Гарри Поттера»

Писательница каждый год просит прощения перед поклонниками за смерть того или иного персонажаФОТО: Flickr, Daniel Ogren

Британская писательница Джоан Роулинг, прославившаяся книжным сериалом о юном волшебнике Гарри Поттере, принесла свои извинения за смерть домового эльфа Добби. Каждый год она традиционно просит в социальных сетях прощения у фанатов за гибель того или иного персонажа.

Во вторник, 2 мая, отмечается годовщина битвы за Хогвартс — финального противостояния между главными героями фэнтези-саги и сторонниками Волан-де-Морта. «Снова наступила годовщина. В этом году я приношу извинения за гибель персонажа, который умер не во время Битвы за Хогвартс, но отдал свою жизнь за спасение людей, которые выиграли ее. Конечно же, я говорю о домовом эльфе Добби», — цитирует телеканал 360 слова писательницы.

Примечательно, что в прошлом году Роулинг извинилась за смерть профессора зельеварения Северуса Снегга. А в 2016 году — за гибель Римуса Люпина, который являлся профессором защиты от темных искусств.

Александр Черноскутов
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