Джоан Роулинг извинилась за гибель одного из персонажей «Гарри Поттера»

Британская писательница Джоан Роулинг, прославившаяся книжным сериалом о юном волшебнике Гарри Поттере, принесла свои извинения за смерть домового эльфа Добби. Каждый год она традиционно просит в социальных сетях прощения у фанатов за гибель того или иного персонажа.
Во вторник, 2 мая, отмечается годовщина битвы за Хогвартс — финального противостояния между главными героями фэнтези-саги и сторонниками Волан-де-Морта. «Снова наступила годовщина. В этом году я приношу извинения за гибель персонажа, который умер не во время Битвы за Хогвартс, но отдал свою жизнь за спасение людей, которые выиграли ее. Конечно же, я говорю о домовом эльфе Добби», — цитирует телеканал 360 слова писательницы.
Примечательно, что в прошлом году Роулинг извинилась за смерть профессора зельеварения Северуса Снегга. А в 2016 году — за гибель Римуса Люпина, который являлся профессором защиты от темных искусств.