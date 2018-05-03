Водитель мусоровоза признал себя виновным в гибели первоклассника в Сургуте

Сургутский городской суд рассмотрит дело о гибели местного школьника под колесами мусоровоза. Водитель машины признал свою вину, а материалы расследования уже направлены в инстанцию, сообщила «URA.RU» представитель СУ СК РФ по ХМАО.
Как сообщалось ранее, трагедия случилась рано утром 6 февраля в Сургуте на улице Энергетиков. Мусоровоз КамАЗ наехал на школьника 2009 года рождения, направлявшегося в школу. Ребенок погиб. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Водитель автомобиля признал свою вину в полном объеме и раскаялся, уточняет управление. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Также ему могут назначить принудительные работы на срок до четырех лет. После случившегося в городской администрации начали разрабатывать комплексную схему организации дорожного движения. Ключевые положения нового документа должны коснуться передвижения грузовиков по улицам муниципалитета.