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15:06  03 мая 2018 0

Водитель мусоровоза признал себя виновным в гибели первоклассника в Сургуте

Управление МВД России. Пермь, руль, автошкола, симулятор вождения, водительские права
Дело о гибели школьника рассмотрит Сургутский городской судФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Сургутский городской суд рассмотрит дело о гибели местного школьника под колесами мусоровоза. Водитель машины признал свою вину, а материалы расследования уже направлены в инстанцию, сообщила «URA.RU» представитель СУ СК РФ по ХМАО.

Как сообщалось ранее, трагедия случилась рано утром 6 февраля в Сургуте на улице Энергетиков. Мусоровоз КамАЗ наехал на школьника 2009 года рождения, направлявшегося в школу. Ребенок погиб. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Водитель автомобиля признал свою вину в полном объеме и раскаялся, уточняет управление. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Также ему могут назначить принудительные работы на срок до четырех лет. После случившегося в городской администрации начали разрабатывать комплексную схему организации дорожного движения. Ключевые положения нового документа должны коснуться передвижения грузовиков по улицам муниципалитета.

Виктор Жуков
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