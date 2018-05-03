Украинский военный перешел на сторону ополченцев из-за долгов

18:09 03 мая 2018 0

Он покинул свою позицию во время обстрела Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Украинский военнослужащий бросил огневую позицию и перешел на сторону ополченцев. Поводом для дезертирства стали долги в несколько десятков тысяч гривен.

Он пересек линию столкновения, воспользовавшись обстрелом, пишут argumenti.ru со ссылкой на командование Объединенных сил Украины. Подконтрольные Киеву военные утверждают, что сейчас дезертира «обрабатывают» российские спецслужбы для того, чтобы он дал интервью, дискредитирующее украинские структуры.

Ранее киевские власти назвали три способа вернуть Донбасс. Один из них — силовой. Два других заключаются в содействии мирового сообщества. Заместитель украинского министра по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Юрий Грымчак заявил, что на территорию необходимо ввести миротворческие силы и создать международную администрацию.