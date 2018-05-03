21:02 03 мая 2018 0

Бывший глава правительства РФ Виктор Черномырдин Фото: istoriya_russ, Instagram

Певец и композитор Юрий Лоза сравнил главу правительства РФ Дмитрия Медведева с экс-премьер-министром Виктором Черномырдиным. Поводом для сравнения стало то, что оба чиновника, по мнению артиста, выдали целую гору смешных фраз.

Лоза заявил, что, находясь на таком высоком посту, нужно говорить витиевато, чтобы тебя поняли. «А из любого витиеватого выражения можно легко выдернуть какую-то фразу из контекста, и она станет мемом», — рассказал Лоза в беседе с «Национальной службой новостей». Он отметил, что Черномырдин (председатель правительства Российской Федерации с 1993 по 1998 годы — прим. ред.) в свое время «наговорил на целую книгу».

Произнесенные нынешним премьером «Денег нет, но вы держитесь!», «Чашечку русиано, пожалуйста» и «Учитель — призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше» вызвали бурю эмоций в российском обществе. Лоза хотел подчеркнуть, что и черномырдинские «Лучше водки хуже нет», «Вечно у нас в России стоит не то, что нужно», «Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нам нужно, чтобы пить водку» ничуть не уступают по образности и глубине.

Уроженец Оренбургской области Виктор Степанович Черномырдин в 1990-е годы занимал должности председателя Совета министров и председателя правительства, а в 1996 году исполнял обязанности президента (5-6 ноября). С 2001 по 2009 годы представлял интересы России на Украине. С 2009 года был советником президента и спецпредставителем президента по экономическим вопросам с государствами СНГ. Умер 3 ноября 2010 года.