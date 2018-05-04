Эксперты Кудрина предложили создать «цифровых двойников» россиян

07:25 04 мая 2018 0

Кудрин предложил вести должность министра по «цифровой трансформации» Фото: Илья Московец © URA.RU

Центр стратегических разработок (ЦСР), председателем совета которого является экс-министр финансов Алексей Кудрин, подготовил доклад «Государство как платформа». В документе предполагается появление «цифровых двойников» жителей России, а также введение должности министра или вице-премьера по «цифровой трансформации».

Эксперты центра предложили при рождении ребенка передавать информацию о нем так называемый «в океан данных» и со временем пополнять его новыми данными, сообщает RNS. На основании этой информации россияне смогут автоматически получать целый ряд услуг: начисление социальных выплат матери, запись ребенка в детский сад и приглашение получить паспорт.

Новый министр или вице-премьер, согласно документу, должен будет возглавить «центр цифровой трансформации». «В распоряжение данной структуры управления должен быть передан весь бюджет, выделяющийся в настоящий момент на автоматизацию органов власти с целью его концентрации на задачах цифровой трансформации», — говорится в тексте.

Предполагается, что в число основных задач упомянутого центра будут входить следующие: определение системы координат для всей страны, определение архитектуры государственных сервисов. Кроме того, новая структура будет заниматься обеспечением появления программ развития федеральных органов исполнительной власти и другие.